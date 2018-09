Sassuolo-Empoli, la legge del tre e del rigore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella in programma per la quinta giornata di Serie A 2018-2019 sarà la quarta sfida Sassuolo-Empoli nel massimo campionato.

Fino ad oggi i match sono sempre terminati con 3 gol messi a segno dai neroverdi e almeno 1 calcio di rigore fischiato nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Nel 2014-2015 fu 3-1 alla nona giornata con Croce, Missiroli, Floccari e Berardi fra i marcatori.

Nel 2015-2016 ecco un 3-2 con in gol Zielinski, Berardi, due volte Defrel e Maccarone.

Nel 2016-2017 terminò 3-0 con Pellegrini, Ricci e Ragusa nel tabellino dei bomber.

E per quanto riguarda i penalty?

In occasione del primo scontro diretto in Serie A Berardi ne fallì uno. L’anno seguente Maccarone firmò dagli undici metri la seconda rete azzurra. Infine, nel più recente scontro diretto l’1-0 ed il 2-0 neroverde arrivarono su massima punizione.

Da segnalare poi che dopo il KO subito nel 2008-2009 in cadetteria, quando il Sassuolo ha ospitato l’Empoli ha sempre marcato e raccolto punti. E in caso di vittoria venerdì, sarà la decima nei testa a testa fra i due club in campionato (ad oggi: 4 in Serie A e 5 in cadetteria). Insomma, avversario migliore, almeno dal punto di vista storico e statistico, dopo il KO rimediato allo Stadium di Torino non poteva esserci.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

6 vittorie Sassuolo

1 pareggio

1 vittoria Empoli

15 gol fatti Sassuolo

10 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Empoli 3-1, 9° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Empoli 3-0, 15° giornata 2016/2017