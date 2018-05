Sassuolo-Fiorentina: che sfida per Babacar, Iachini, Falcinelli, Pioli...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina viene dal KO interno subito dalla Lazio. Il Sassuolo dal successo esterno nel match salvezza in casa dell’Hellas Verona.

Ma i viola sembrano essere proprio un tabù per i neroverdi.

In 5 precedenti fra la Serie A e quella che oggi è tornata a chiamarsi C, mai c’è scappato il segno “1” in schedina.

Anche se, nelle ultime due stagioni, a farla da padrone è stato il pareggio.

Tanti gli ex in campo, e non solo, da un lato e l’altro: Babacar, Iachini, Falcinelli, Pioli.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE C)

5 incontri disputati

0 vittorie Sassuolo

2 pareggi

3 vittorie Fiorentina

4 gol fatti Sassuolo

8 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 1-3, 23° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 2-2, 35° giornata 2016/2017