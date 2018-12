Sassuolo-Fiorentina: uno, due, tre...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno, come il numero di successi ottenuti dal Sassuolo: la passata stagione, quando l’1-0 fu rimato da Politano, oggi all’Inter, al minuto 40 del primo tempo.

Due, come i segni X spuntati al termine dei 6 incroci di campionato: il primo nel 2015-2016, 1-1 con Borja Valero e Floccari nel tabellino dei marcatori; il secondo la stagione successiva, 2016-2017, 2-2 con reti, in sequenza, di Chiesa, Politano su rigore, Iemmello e, infine, Bernardeschi.

Tre come le vittorie conquistate dalla Fiorentina: la prima in assoluto nella Serie C2 girone B 2002-2003, 0-1 grazie al bomber della risalita nel calcio che conta, Riganò; poi ancora uno 0-1, alla prima in A, 2013-2014, con Giuseppe Rossi man of the match; infine, nel 2014-2015 ecco un 1-3 con Salah e doppietta di Babacar (oggi ex) per i viola, Berardi per i neroverdi.

La Fiorentina non vince dalla settima giornata, a parte il ChievoVerona nessuno in campionato ha saputo fare peggio.

Il Sassuolo dopo un avvio brillante, 13 punti nei primi sette turni, fra l’ottavo e il 14esimo di punti ne ha raccolti invece solo 7, praticamente dimezzando il ritmo di marcia.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE C)

6 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

3 vittorie Fiorentina

5 gol fatti Sassuolo

8 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 1-3, 23° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 1-0, 34° giornata 2017/2018