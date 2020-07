Sassuolo-Milan, nel match d’andata un piccolo record

La prima volta, stagione 2013-2014, si imposero i neroverdi col punteggio di 4-3. Mattatore di quel match fu Domenico Berardi, capace di marcare un poker di reti fra il 15’ e il 47’. L’ultima volta, nello scorso campionato, hanno avuto la meglio i rossoneri per 4-1. A segnare più di un gol fu Suso, autore di un doppietta fra il 50’ e il 94’.

Sassuolo-Milan è sfida che promette una scorpacciata di gol.

L’incrocio, difatti, viaggia a una media di 4 centri ogni novanta minuti di gioco.

Curiosamente dai 6 testa a testa sono usciti altrettanti punteggi (numerici) differenti. Mai un bis da un anno all’altro.

Però… un girone fa, al Meazza, per la prima volta né milanesi, né sassolesi furono in grado di scuotere le reti alle spalle dei due portieri. E dopo 12 gare con almeno uno dei due club in gol ecco il pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0.

NB: Sassuolo-Milan sarà anche incrocio fra due delle tre squadre che, dalla ripartenza in poi, non hanno patito l’ombra di un KO. I rossoneri hanno fatto 20 punti (6V – 2X), i neroverdi 16 (4V – 4X).

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

6 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

0 pareggi

3 vittorie Milan

10 gol fatti Sassuolo

12 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Milan 4-3, 19° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Milan 1-4, 7° giornata 2018/2019