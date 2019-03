Sassuolo-Sampdoria, 22 rigori in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida che potrebbe essere risolta da un panchinaro oppure da un calcio di rigore.

Sassuolo-Sampdoria di sabato pomeriggio metterà di fronte due club con alcune statistiche davvero singolari.

Quella del Mapei Stadium sarà gara fra due delle squadre che più segnano grazie ai panchinari. La classifica generale di questa specialità vede, infatti, il Napoli primo a quota 10 gol. Alle spalle degli azzurri c’è la capolista Juventus, con 7 centri. Quindi ecco i blucerchiati, 7, e i neroverdi, 6 gol.

Sul fronte penalty, poi, fra subiti e calciati ne rintracciamo un totale di 22. I liguri rappresentano il club che se n’è visti fischiare a favore più di chiunque altro, ben 9, mentre quelli affrontati da Audero ammontano a 6. Gli emiliani ne contano 5 a proprio vantaggio, mentre quelli contro sono 2.

Insomma, numeri da non sottovalutare in una sfida che il più delle volte è finita col segno X: 4 casi su un totale di 7 incontri disputati fra Serie A e cadetteria. Non c’è da stupirci, pertanto, che il punteggio più ricorrente sia quello ad occhiali, vale a dire lo 0-0, comparso già in 3 circostanze.

La squadra di De Zerbi è reduce dall’1-1 contro il Napoli, ma non fa tre punti tutti assieme dalla 21esima giornata.

La formazione di Giampaolo nello scorso weekend è stata battuta dall’Atalanta, 1-2. Ultimamente vince o perde, tanto che il risultato ritardatario è l’X, il più recente al 20esimo turno.

Fra i due club ci sono 7 punti di differenza. Pensare che un girone fa c’era 1 sola lunghezza a separarli.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)*

7 incontri disputati

2 vittorie Sassuolo

4 pareggi

1 vittoria Sampdoria

5 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 1-2, 30° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 1-0, 36° giornata 2017/2018

* Conteggiati anche i play-off di Serie B 2011/2012.