Sassuolo-Sampdoria, se finisse pari non ci sarebbe da meravigliarsi...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando il Sassuolo ospita la Sampdoria è molto probabile che ci sia un pareggio. Sei partite giocate in casa dei neroverdi e quattro volte le due squadre si sono divise la posta in palio. E tre di queste quattro volte si è verificato il risultato di 0-0.

PUNTI DI FORZA – Il Sassuolo punta sui rigori. Ha già siglato dieci reti dal dischetto in questo campionato ed è la squadra che guida questa particolare classifica assieme alla Lazio. La Sampdoria invece è la formazione che ha usufruito del maggior numero di gol da parte di giocatori entrati a partita in corso (dieci, unica squadra in doppia cifra).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E B)

1 vittoria Sassuolo

4 pareggi

1 vittoria Sampdoria

4 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2011/2012 Serie B Sassuolo vs Sampdoria 0-0

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2016/2017 Serie A Sassuolo vs Sampdoria 2-1