Scorpacciate di gol negli incroci fra Inzaghi e Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sfide di campionato fra Simone Inzaghi, Lazio, e Gian Piero Gasperini, Atalanta, viaggiano ad una media di oltre 5 gol.

Più esattamente in 3 incroci contiamo 16 marcature, 9 a favore del tecnico dei biancocelesti, che guida anche per 2-0 in fatto di successi, e 7 per quello dei nerazzurri, che al massimo ha raccolto 1 pareggio.

Attenzione però, che la quasi totalità dei gol, 13 su 16, è andata in scena all’Atleti Azzurri d’Italia, mentre all’Olimpico gli spettatori hanno assistito solamente a tre marcature.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E GASPERINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Gasperini

9 gol fatti squadre di Inzaghi

7 gol fatti squadre di Gasperini