Se Allegri farà 10, Pioli raggiungerà quota 100

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Massimiliano Allegri potrebbe fare 10 e Stefano Pioli toccare quota 100.

Perché nei 12 precedenti in campionato fra gli attuali tecnici di Juventus e Fiorentina, mister Allegri ha centrato per 9 volte il successo.

Nelle restanti 3 occasioni, invece ecco il segno X.

Soprattutto, nelle 5 più recenti sfide, da Lazio-Juventus 0-3 del 2014-2015 in poi, Pioli ha sempre rimediato un KO senza marcare gol all’avversario.

Ma quel 100 citato qualche riga sopra cosa significa?

Alla guida del Parma raccolse 13 sconfitte, col ChievoVerona 14, a Bologna 34, con la Lazio 22, infine sono state 8 quelle all’Inter e altrettante quelle accumulate in questa stagione con la Fiorentina. Totale, 99 battute d’arresto in Serie A per mister Stefano Pioli.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Pioli

3 pareggi

9 vittorie Allegri

10 gol fatti squadre di Pioli

25 gol fatti squadre di Allegri