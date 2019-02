© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stagione di Serie A 2017-2018, Benevento-Roma termina col punteggio di 0-4. E’ questo l’unico precedente in campionato fra Marco Baroni, oggi al Frosinone, ed Eusebio Di Francesco, ancora in sella ai giallorossi.

I due tecnici hanno però in comune un paio di club nei loro curricula.

Il romanista ha guidato la Virtus Lanciano nel 2008-2009 (6V – 3X – 11P) e il Pescara nel biennio 2009-2011 (24V – 17X – 20P). Mentre il frusinate s’è seduto sulle stesse panchine qualche anno più tardi: a Lanciano nel 2013-2014 (15V – 15X – 12P), a Pescara nel 2014-2015 (15V -13X- 13P).

E se la storia si ripetesse anche con la Maggica?

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

0 vittorie Baroni

0 pareggi

1 vittoria Di Francesco

0 gol fatti squadre di Baroni

4 gol fatti squadre di Di Francesco