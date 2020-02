Se il Bologna batte la Lazio fa 1.000 (e dà una mano a Juve e Inter)

vedi letture

Da quattro stagioni vanno a rete entrambe le squadre in campo. Negli ultimi tre campionati c’è sempre scappato il segno X.

Nel 2016-2017 all’ottava giornata Helander e Immobile (rigore) firmarono l’1-1.

Nel 2017-2018 al 29esimo turno Verdi e Lucas Leiva hanno timbrato, ancora, l’1-1.

Nel 2018-2019 alla penultima giornata Correa, Poli, Destro, Bastos, Orsolini e Milinkovic Savic sono stati gli artefici del 3-3.

Così il più recente successo della Lazio è rappresentato dal 2-1 nel 2015-2016. Mentre il segno 2 in schedina non compare dal 2011-2012, 1-3.

A proposito, quello appena ricordato è stato l’ultimo successo del Bologna sugli Aquilotti in campionato, anche includendo i match a campi invertiti, vale a dire disputati al Dall’Ara.

Dopo questo incontro, difatti, ecco succedersi 7 pareggi e 6 sconfitte con 11 gol marcati e più del doppio, 24, incassati da parte dei felsinei.

A riprova dell’ottimo momento dei laziali contro i bolognesi c’è pure il 2-2 di un girone fa: Krejci, Immobile, Palacio, Immobile.

Sfogliando gli almanacchi scopriamo che quello in programma nel pomeriggio di sabato non sarà il primo Lazio-Bologna alla 26esima giornata di Serie A. Nel 1979-1980 fu 0-1 con Dossena man of the match. Nel 2008-2009 ecco un 2-0 con doppietta di Zarate.

Concludiamo segnalando che… il Bologna ha raccolto nelle trasferte di Serie A col girone unico ben 997 punti grazie a 256 vittorie più 418 pareggi; che sul prato dell’Olimpico saranno faccia a faccia i due club al vertice della graduatoria per numero di gol marcati nel recupero dei secondi tempi, biancocelesti a quota 6 e rossoblù a 5.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

69 incontri disputati

36 vittorie Lazio

22 pareggi

11 vittorie Bologna

125 gol fatti Lazio

74 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 3-0, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 3-3, 37° giornata 2018/2019