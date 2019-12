Seconda sfida fra D'Aversa e il doppio ex Pioli

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata fortunata l’esperienza di Stefano Pioli al Parma. Ovviamente stiamo scrivendo dell’esperienza da manager, non da giocatore. Perché l’attuale rossonero è un doppio ex.

Nella stagione 2006-2007, infatti, arrivò un esonero dopo 22 panchine di Serie A. Il suo bilancio raccontava di 3 vittorie, 6 segni X, 13 battute d’arresto.

Da avversario, almeno, il resoconto è in equilibrio. Fra Piacenza, in B, e ChievoVerona, Bologna, Lazio e Fiorentina, tutte in A, rintracciamo 3 successi (l’ultimo 4-0 con la Lazio 2014-2015), 6 pareggi, 3 sconfitte (la più recente 0-1 con la Fiorentina 2018-2019), con 12 gol marcati dalle sue squadre e 8 incassati.

A proposito, l’ultima gara menzionata, Fiorentina-Parma 0-1, rappresenta anche l’unico precedente fra gli attuali tecnici del Milan e dei ducali.

Concludiamo ricordando il bilancio negativo che emerge anche dagli incroci fra Roberto D’Aversa e il Diavolo. Nei 2 testa a testa dello scorso campionato troviamo 1 pareggio e 1 vittoria dei rossoneri.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E PIOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

0 vittorie Pioli

1 gol fatti squadre di D’Aversa

0 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie D’Aversa

1 pareggio

1 vittoria Milan

2 gol fatti squadre di D’Aversa

3 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL PARMA IN CAMPIONATO

3 vittorie Pioli

6 pareggi

3 vittorie Parma

12 gol fatti squadre di Pioli

8 gol fatti Parma