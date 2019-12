© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è un solo precedente fra i due ex rossoblù: Atalanta-Genoa 3-0.

Gian Piero Gasperini e Ivan Juric si sfideranno per la seconda volta in Serie A in occasione del prossimo Atalanta-Verona, gara valida per la 15esima giornata 2019-2020.

Curiosamente il match appena ricordato rappresenta anche l’unico precedente in campionato fra il tecnico originario di Spalato e gli orobici.

Molti di più, al contrario, i testa a testa fra l’allenatore di Grugliasco e l’Hellas Verona.

Il bilancio ci racconta di 14 incroci. I primi 6 andati in scena in cadetteria col Crotone e il Genoa. Gli ultimi 8 tutti in A col Genoa e l’Atalanta. Numeri che sorridono a Gasperini. Non solo. L’unico KO rimediato è lo 0-3 del 2013-2014, poi ecco succedersi 4 vittorie e 2 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E JURIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

0 pareggi

0 vittorie Juric

3 gol fatti squadre di Gasperini

0 gol fatti squadre di Juric

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L'HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

6 pareggi

1 vittoria Hellas Verona

29 gol fatti squadre di Gasperini

14 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E L'ATALANTA IN CAMPIONATO

0 vittorie Juric

0 pareggi

1 vittoria Atalanta

0 gol fatti squadre di Juric

3 gol fatti Atalanta