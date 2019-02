Secondo ciak per gli incroci fra Iachini e Prandelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli e Giuseppe Iachini hanno fatto 13!

Perché se fra i tecnico del Genoa, il primo, e quello dell’Empoli, il secondo, c’è traccia di 1 solo precedente in campionato (stagione 2008-2009, Serie A, ChievoVerona-Fiorentina 0-2), molti di più sono gli incroci col club che sfideranno lunedì sera. Per l’appunto 13 per ciascuno dei due.

Prandelli può vantare numeri molto positivi: 9 successi, 3 pareggi, 1 sola sconfitta (2003-2004, Empoli-Parma 1-0).

Iachini, al contrario del suo collega-avversario, presenta dati meno positivi: 3 vittorie (la più recente nel 2015-2016, 1-0 alla guida del Palermo), 5 segni X, altrettante sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E PRANDELLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Iachini

0 pareggi

1 vittoria Prandelli

0 gol fatti squadre di Iachini

2 gol fatti squadre di Prandelli