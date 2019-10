Secondo ciak (primo in A) fra Semplici e Liverani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida tra Spal e Lecce proporrà un assoluto inedito per il campionato di Serie A: la sfida tra Leonardo Semplici e Fabio Liverani. I due allenatori, già messi di fronte una sola volta in Serie B nella stagione 2016-2017 (Ternana-Spal 2-1, 41esima giornata), si scontreranno, infatti, per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Soffermandoci sull’unico confronto avvenuto in cadetteria, guida Liverani con una vittoria a zero ottenuta in Umbria. Mai il tecnico romano ha affrontato la Spal in trasferta, allo stadio “Mazza”, perché nella stagione 2016-2017 (in cadetteria) la gara d’andata era stata diretta dalla panchina da Benito Carbone, poi esonerato dai rossoverdi.

L’altro inedito sarà fra Semplici e la sua avversaria, il Lecce. Il tecnico toscano non ha mai affrontato il sodalizio pugliese nella sua carriera da allenatore. Unico precedente tra Liverani e la Spal quello citato qualche riga sopra, che lo vede in leggero vantaggio per numero di successi contro la squadra ferrarese.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E LIVERANI IN CAMPIONATO

0 vittorie Semplici

0 pareggi

1 vittoria Liverani

1 gol fatto squadra di Semplici

2 gol fatti squadra di Liverani

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E IL LECCE IN CAMPIONATO

0 vittorie Semplici

0 pareggi

0 vittorie Lecce

0 gol fatti squadre di Semplici

0 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E LA SPAL IN CAMPIONATO

1 vittoria Liverani

0 pareggi

0 vittorie Spal

2 gol fatti squadra di Liverani

1 gol fatto Spal