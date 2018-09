Semplici contro Gasperini? Il risultato non cambia...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'anno scorso in Serie A si sono incrociate per la prima volta le strade di Semplici, che era un debuttante assoluto per la massima categoria, e Gasperini che è riuscito poi nell'impresa di qualificare l'Atalanta alle coppe europee per il secondo anno consecutivo. E il fatto che balza subito agli occhi è che sia a Ferrara che a Bergamo il risultato è stato lo stesso tra Spal e Atalanta: 1-1. Due tecnici bravi che hanno saputo quindi controllarsi a vicenda. In entrambe le circostanze era sempre andata in vantaggio la squadra di casa, giusto per dare un'altra indicazione curiosa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E GASPERINI IN CAMPIONATO

0 vittorie Semplici

2 pareggi

0 vittorie Gasperini

2 gol fatti squadre di Semplici

2 gol fatti squadre di Gasperini