Semplici-Inzaghi 57-57

© foto di Federico De Luca

Fra Leonardo Semplici e Filippo Inzaghi c’è traccia di 1 solo precedente in campionato. Stiamo scrivendo del match andato in scena esattamente un girone fa, alla prima giornata d’andata.

Allora il derby emiliano fra Bologna e Spal vide imporsi gli estensi col minimo risultato utile, 1-0.

Curiosamente i due tecnici vantano lo stesso numero di caps nel massimo torneo italiano: 57. Quello che cambia è rappresentato dai dati parziali di vittorie, pareggi, sconfitte. Semplici conta 31 match a punti con 12 successi e 19 segni X, mentre le battute d’arresto ammontano a 26. Inzaghi annovera 35 gare positive con 15 vittorie e 20 match chiusi in parità, al contrario i KO sono 22.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Semplici

0 pareggi

0 vittorie Inzaghi

1 gol fatto squadre di Semplici

0 gol fatti squadre di Inzaghi