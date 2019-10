Serie di 11 vittorie della Fiorentina con l'Udinese. Attenzione a quota 100

© foto di Giacomo Morini

Dopo aver iniziato questo campionato di Serie A con due sconfitte, la Fiorentina si è ripresa nettamente nelle giornate successive con due vittorie e due pareggi che hanno cambiato in modo radicale la classifica dei viola. Andamento altalenante per l'Udinese che comunque hanno messo insieme finora sette punti in graduatoria (uno in meno dei gigliati) che rappresentano un buon bottino per i friulani.

44 sono le partite disputate a Firenze, tra la Fiorentina e l'Udinese. Gli ospiti hanno fatto bottino pieno solamente in cinque circostanze. Ultima vittoria bianconera è dell'11 novembre 2007, un 2-1 firmato Quagliarella e Di Natale con il momentaneo pareggio viola ad opera di Pazzini. Dopo quella sconfitta la Fiorentina ha messo insieme la bellezza di undici vittorie consecutive (serie ancora aperta), realizzando 32 gol (praticamente tre gol di media a partita) che hanno portato i gigliati vicini a quota 100 reti realizzate in casa contro i friulani.

Buona tenuta difensiva dell'Udinese: ben tre volte il portiere è uscito dal campo senza aver subito gol. Meglio della squadra allenata da Tudor ha fatto solo l'Inter con 4 'clean sheet'. Sono 7 i giocatori diversi mandati a segno dalla Fiorentina, una varietà che è stata superata solo da Inter e Napoli che sono a quota otto. Per contro l'Udinese è in fondo a questa particolare graduatoria con Verona e Lecce con tre realizzatori. La squadra di Montella è anche quella che ha avuto il maggior numero di rigori a favore: ben 4 (tre dei quali trasformati da Pulgar e uno sbagliato da Chiesa), mentre l'Udinese è ancora ferma al palo, sia per penalty a favore che contro.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

29 vittorie Fiorentina

10 pareggi

5 vittorie Udinese

96 gol fatti Fiorentina

42 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Udinese 3-2

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Udinese 1-0