Serve il Lecce 98/99 per fare risultato in casa Genoa

vedi letture

Vera e propria sfida salvezza. Complice il 2-2 dell’andata (Pandev, Criscito su rigore, Falco, Tabanelli) e la graduatoria che li vede un punto sotto, i giallorossi hanno a disposizione un unico risultato per continuare a sperare: vincere.

Ma il successo del Lecce in casa del Genoa è merce più unica che rara. In Serie A, 6 scontri diretti, non è mai accaduto. In cadetteria, 10 faccia a faccia, c’è scappato 1 volta soltanto. Era la stagione 1998-1999 e alla seconda giornata il match si chiuse col risultato di 0-1: Margiotta su calcio di rigore.

Negli ultimi 5 impegni al Ferraris i rossoblù hanno sempre fatto punti contro i salentini. Due pareggi ad occhiali, vale a scrivere per 0-0 (che è anche lo score più ricorrente), e nel mezzo 3 vittorie.

Non tenendo conto del fattore casa il Grifone fa punti contro i giallorossi da 8 incroci di campionato (3 successi più 1 pareggio in casa; 2 vittorie più 2 segni X in esterna). Una serie che ha preso il via nel girone di ritorno della stagione 2006-2007, 1-0 con rete decisiva di De Rosa.

Al Ferraris il Genoa vanta 16 punti (5V – 1X – 10P con 19GF/27GS). Nell’ultimo impegno ha vinto per 2-0 contro la Spal. Lontano dal Via del Mare il Lecce conta 15 punti (4V – 3X – 9P con 17GF/38GS). Una settimana fa aveva fatto 0-0 a Cagliari.

Entrambe le squadre nel turno infrasettimanale sono andate KO incassando un tris di reti: il Genoa giovedì tardo pomeriggio contro il Torino, il Lecce mercoledì sarà ospitando la Fiorentina.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

9 vittorie Genoa

6 pareggi

1 vittoria Lecce

22 gol fatti Genoa

8 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lecce 1-0, 1° giornata 1989/1990

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lecce 0-0, 7° giornata 2011/2012