Solo il Milan meglio dell'Atalanta. La cooperativa del gol bergamasca

Il Bologna è arrivato all'undicesima giornata senza aver pareggiato una partita. Nelle ultime due gare però ha diviso la posta in palio con i suoi avversari. Sette punti in tre match, l'Atalanta sembra essere ritornata sui giusti binari dopo un periodo trascorso tra alti e bassi.

Pur essendo in netto svantaggio in fatto di vittorie contro il Bologna in trasferta, l'Atalanta ha vinto 4 delle ultime 6 gare disputate al Dall'Ara. Il risultato ritardatario è il pareggio, l'ultimo riscontrato è quello del 20 marzo 2006 (1-1) ed entrambe le squadre militavano in Serie B.

Il 2020 è stato un grandissimo anno per l'Atalanta. La formazione di Gasperini ha tenuto una media di 2,06 punti a partita in campionato. Meglio degli orobici ha fatto solo il Milan con 2,24. I nerazzurri sono quelli che hanno mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi (13) ed hanno ricevuto il miglior contributo realizzativo da giocatori partiti dalla panchina (6 gol, come il Napoli).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

31 vittorie Bologna

12 pareggi

9 vittorie Atalanta

85 gol fatti Bologna

41 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1937/1938 Serie A Bologna vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Atalanta 2-1