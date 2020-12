Solo il Prandelli mister del Genoa ha sfidato Maran

Cesare Prandelli e il Genoa non si incrociano in campionato dal 2009-2010.

Non si incrociano… perché nel 2018-2019 l’ex CT degli Azzurri fu il condottiero del Grifone per 24 gare di campionato: 4 vittorie, 1 pareggi, 9 sconfitte.

Con all’ultima giornata un Fiorentina-Genoa 0-0 che valse la salvezza per entrambe i club.

E proprio con Prandelli mister dei liguri risalgono gli unici due faccia a faccia con Rolando Maran in Serie A.

In casa del mister originario di Rovereto, Cagliari-Genoa, terminò col successo del Casteddu per 1-0. Era il girone d’andata. Alla 37esima giornata, al Ferrarsi, fu invece pareggio per 1-1.

Bilancio quindi positivo per l’attuale manager del Grifone, capace di raccoglie punti in entrambe le occasioni.

Punti che stasera farebbero comodo a entrambi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E MARAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Prandelli

1 pareggio

1 vittoria Maran

1 gol fatto squadre di Prandelli

2 gol fatti squadre di Maran

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

4 vittorie Maran

2 pareggi

9 vittorie Fiorentina

14 gol fatti squadre di Maran

25 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E IL GENOA IN CAMPIONATO

5 vittorie Prandelli

5 pareggi

2 vittorie Genoa

21 gol fatti squadre di Prandelli

15 gol fatti Genoa