Spal-Torino? Se finisse 0-0 non ci sarebbe da meravigliarsi...

Spal retrocessa in B e sempre più in caduta libera. Sei sconfitte consecutive per i ferraresi e un solo punto conquistato nelle ultime nove gare, mentre l'ultimo successo è arrivato domenica 8 marzo (1-0 a Parma). Il Torino è la terzultima squadra della A per rendimento esterno con solo 13 punti ottenuti. Peggio hanno fatto solo Brescia e Spal che sono le due squadre già retrocesse in B.

Equilibrio assoluto a Ferrara tra Spal e Torino per quanto riguarda le partite in campionato . Molto ricorrente il pareggio (9 volte su 17 incontri) e molto ricorrente anche lo 0-0 (si è verificato cinque volte, praticamente una partita ogni quattro). Le ultime cinque partite a Ferrara si sono chiuse con una salomonica divisione della posta.

Nessun gol per la Spal da giocatori partiti dalla panchina. Quella biancazzurra è l'unica squadra ferma a zero in questa graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA

4 vittorie Spal

9 pareggi

4 vittorie Torino

16 gol fatti Spal

13 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Torino 1-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2018/2019 Serie A Spal vs Torino 0-0