Spalletti e Giampaolo (che fa 100) senza mezze misure

Quella contro l’Inter sarà per Marco Giampaolo la gara numero 100 da allenatore della Sampdoria. Ovviamente stiamo facendo il conteggio dei soli match in campionato.

Il suo bilancio racconta di 37 vittorie, 24 pareggi (per 61 gare a punti) e 38 sconfitte.

In totale il mister originario di Bellinzona vanta in Serie A 293 caps fra Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli e, per l’appunto, Sampdoria, con uno score di 85 successi, altrettanti segni X, 123 sconfitte.

E 7 di queste 123 battute d’arresto sono opera del prossimo avversario, Luciano Spalletti.

Fra l’altro negli scontri diretti col tecnico dell’Inter non sembrano esserci mezze misure: o vittorie, 4, o sconfitte per Giampaolo.

Anzi, quando il toscano è stato padrone di casa non ha fatto sconti al proprio ospite: Roma-Ascoli 2-1 nel 2005-2006; Roma-Siena 1-0 nel 2008-2009; Roma-Sampdoria 3-2 nel 2016-2017; Inter-Sampdoria 3-2 nel 2017-2018.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

7 vittorie Spalletti

0 pareggi

4 vittorie Giampaolo

24 gol fatti squadre di Spalletti

16 gol fatti squadre di Giampaolo