Spalletti e l'Inter, due ostacoli insormontabili per Di Carlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due sole le volte che Spalletti ha affrontato Di Carlo in casa in veste di allenatore. Per il momento il tecnico di Fucecchio è imbattuto e ancora le sue squadre devono prendere un gol da quelle allenate dall'attuale guida clivense. Imbattibilità che resta se prendiamo in considerazione anche le partite giocate a campi invertiti e un solo gol subito dalle formazioni di Spalletti, guarda caso quello di Pellissier a tempo scaduto nella partita di andata tra Chievo e Inter in questo campionato (1-1).

Tradizione ampiamente favorevole quella di Spalletti contro il Chievo: 21 partite giocate, 11 vittorie e solamente 2 sconfitte subite. E tradizione ampiamente sfavorevole quella di Di Carlo contro l'Inter. Mai l'allenatore di Cassino è riuscito a vincere un match contro i nerazzurri in 13 incontri fin qui disputati.

TUTTI I PRECEDENTI TRA SPALLETTI E DI CARLO (ANDATA E RITORNO)

3 vittorie Spalletti

2 pareggi

0 vittorie Di Carlo

9 gol fatti squadre Spalletti

1 gol fatto squadre Di Carlo