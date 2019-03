Spalletti ha fatto 12 contro il Milan. E con Gattuso è da media inglese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella di domenica sarà la terza sfida in campionato fra i mister Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti.

I precedenti testa a testa, entrambi in occasione dei derby meneghini, vedono in vantaggio e in perfetta media inglese l’interista.

La passata stagione, in occasione della seconda parte del campionato, Milan-Inter terminò com’era iniziata, sullo 0-0. Quest’anno, nel girone d’andata, Inter-Milan è finita 1-0, decisa nel recupero della seconda frazione.

Insomma, vittoria in casa e pareggio in trasferta. Fra l’altro senza aver ancora incassato un gol.

A colpire, alla vigilia del derby numero 170 nella Serie A con la formula del girone unico, è però la serie positiva che il tecnico toscano ha in corso quando sfida i rossoneri in campionato.

I numeri dei 24 precedenti (dalle panchine di Empoli, Sampdoria, Udinese, Roma e Inter) raccontano di 12 vittorie, 5 pareggi, 7 KO. Ma dal torneo 2006-2007 le squadre di Spalletti hanno sempre fatto punti, in casa o fuori, quando hanno sfidato il Diavolo. Ecco quindi una striscia di 9 successi più 3 segni X, con 23 gol all’attivo contro 11 al passivo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Spalletti

0 gol fatti squadre di Gattuso

1 gol fatto squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Inter

0 gol fatti squadre di Gattuso

1 gol fatto Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL MILAN IN CAMPIONATO

12 vittorie Spalletti

5 pareggi

7 vittorie Milan

33 gol fatti squadre di Spalletti

29 gol fatti Milan