Spalletti, ricordi la seconda gara da mister professionista?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terzo ciak per le sfide fra Leonardo Semplici, Spal, e Luciano Spalletti, Inter.

Gli unici precedenti in campionato risalgono la stagione scorsa, 2017-2018, quando le strade dei due mister toscani si incrociarono alla terza e alla 22esima giornata.

Nel girone d’andata, al Meazza di Milano, fu 2-0 per i nerazzurri. In quello di ritorno, al Mazza di Ferrara, ecco un 1-1.

E così il bilancio degli scontri diretti con punti in palio vede in vantaggio Spalletti capace di fare punti in perfetta media inglese: vittoria in casa e pareggio in trasferta.

Chiudiamo segnalando una curiosità che lega l’allenatore originario di Certaldo e la Spal.

Stagione 1993-1994, a sei giornate del termine del campionato di C1, con l’Empoli in zona retrocessione, la dirigenza azzurra mette sul posto di comando un giovanissimo Luciano Spalletti (ad affiancarlo Palazzese). E la seconda partita da mister professionista sarà proprio contro gli spallini, 0-0 fra le mura amiche del Castellani.

In totale gli incroci fra Spalletti e la Spal ammontano a 5 con i biancazzurri in vantaggio: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 solo KO (quello subito la stagione scorsa con l’Inter).

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Semplici

1 pareggio

1 vittoria Spalletti

1 gol fatto squadre di Semplici

3 gol fatti squadre di Spalletti