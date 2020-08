Spezia a Frosinone mai una vittoria. E Gagliardini…

vedi letture

Penultimo atto dei play-off di Serie B 2019-2020.

Allo Stirpe andrà in scena Frosinone-Spezia, match che fra cadetteria e Serie C vanta già 8 precedenti. Tutti negli anni Duemila.

A farla da padrone è il fattore casa. I ciociari ostentano 5 successi, contro gli zero dei liguri. Mentre i segni X ammontano a 3.

Colpisce però un altro dato.

La sfida viaggia a una media di oltre 3 gol per match. Sono infatti 27 in totale. D’altronde i giallazzurri sono sempre andati a rete, mentre i bianconeri sono rimasti con le polveri bagnate soltanto in 1 occasione, stagione 2016-2017.

In regular season, 32esima giornata, fu 2-1: Salvi di destro al 14’, Galabinov su rigore al 50’, Paganini di testa all’85’. Curiosamente è stata l’ultima volta di un Frosinone vittorioso fra le mura di casa, poi sono arrivati 2 pareggi e 1 sconfitta in campionato, il KO contro il Pordenone nella semifinale d’andata dei play-off.

Da notare che anche nel 2017-2018 i liguri trovarono la rete dagli undici metri (Pessina). E così l’ultimo centro su azione degli ospiti risale al 2014-2015, quando Gagliardini mise la firma sull’1-1. Sì, proprio il centrocampista oggi nella rosa dell’Inter di Conte.

La compagine di Italiano ha toppato la precedente trasferta nel corso degli spareggi, quella in casa del ChievoVerona. Pertanto l’ultimo colpo esterno è rappresentato da quello alla 38esima giornata a Salerno e che di fatto estromise i campani dalla corsa alla Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

5 vittorie Frosinone

3 pareggi

0 vittorie Spezia

17 gol fatti Frosinone

10 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Spezia 2-2, 4° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Spezia 2-1, 32° giornata 2019/2020