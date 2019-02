Spezia-Livorno, come un derby… ma colorato di bianconero

© foto di Alberto Andreani

Una sfida sentita da tifosi e squadre come fosse un derby!

Il turno infrasettimanale di Serie B regala agli appassionati di calcio Spezia-Livorno. Posticipo alle ore 21 di mercoledì.

La gara ha precedenti sia in cadetteria, 8, che in Serie C, 13, da cui emerge un bilancio in bianconero. Nel senso di inclinato verso i padroni di casa.

Lo Spezia con un totale di 9 vittorie contro le 4 del Livorno (mentre i segni X ammontano a 8), 26 gol marcati contro gli 11 degli avversari, conduce il testa a testa senza possibilità d’appello. Limitando poi il nostro sguardo al secondo livello del calcio italiano, rintracciamo la miseria di 1 successo labronico: stagione 2012-2013, 29esima giornata, 1-2 grazie a una doppietta messa a segno da Luca Belingheri (il punto della bandiera per i padroni di casa fu opera di Simone Benedetti).

Fra l’altro quella citata è stata anche l’ultima volta dei toscani in rete al Picco.

Senza distinzione di campo da gioco i liguri sono reduci da 5 vittorie, 2 fra le mura amiche, 3 lontano da casa, l’ultima qualche mese fa in occasione del girone d’andata della B 2018-2019: 3-1 con centri di Crimi, Okereke, Bartolomei (Giannetti, fra l’altro ex, per i toscani).

La squadra di Marino arriva a questo appuntamento con l’amaro in bocca. Sabato pomeriggio è andata KO a Carpi dopo essersi ritrovata in vantaggio per 2-1 a meno di dieci minuti dal triplice fischio finale.

Quella di Breda ha un giorno di riposo in meno sulle gambe, avendo incrociato il Venezia nel posticipo di ieri sera, ma il morale a mille per il successo conquistato in zona Cesarini e che l’ha fatta balzare un bel po’ avanti in classifica.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

9 vittorie Spezia

8 pareggi

4 vittorie Livorno

26 gol fatti Spezia

11 gol fatti Livorno

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Livorno 2-0, 21° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Livorno 3-0, 26° giornata 2015/2016