Stranamente Fiorentina e ChievoVerona sono sull'1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’andata la sfida dell’Artemio Franchi è terminata con un tennistico 6-1 in favore dei padroni di casa. Per il ChievoVerona s’è trattato del KO più pesante mai raccolto in Serie A. Perché se è vero che in altre due occasioni era stato sconfitto con cinque gol di scarto (Roma-Chievo 5-0 nel 2001-2002 e Inter-Chievo 5-0 nel 2017-2018), mai prima della trasferta in Toscana aveva incassato 6 reti al passivo tutte assieme.

Il Bentegodi è campo, almeno quando rappresenta la casa dei clivensi, che strizza l’occhio alla Fiorentina. Su 14 sfide andate in scena dal 2001-2002 in poi, difatti, i viola per ben 11 volte sono andati a punti, contando fra l’altro 8 successi.

Il più recente trionfo dei padroni di casa è rappresentato dal 2-1 della passata stagione. Allora la sfida andò in scena alla settima giornata e al vantaggio iniziale degli ospiti a firma Simeone, risposero i locali con una doppietta di Castro.

Nonostante una classifica completamente differente, le due compagini arrivano a questo scontro diretto con un dato in comune. Una sorta di 1-1. La Fiorentina ha vinto un solo match fuori casa, alla 17esima giornata contro il Milan. Il ChievoVerona ha vinto una sola gara fra le mura amiche (anzi, in totale), al 19esimo turno contro il Frosinone.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

14 incontri disputati

3 vittorie ChievoVerona

3 pareggi

8 vittorie Fiorentina

11 gol fatti ChievoVerona

20 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Fiorentina 2-2, 18° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Fiorentina 2-1, 7° giornata 2017/2018