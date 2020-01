Strapotere Inter...nei primi tempi! Sette acuti rossoblu a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due pareggi consecutivi e quattro pari (più due vittorie) nelle ultime sei gare: così l'Inter ha perso la vetta della classifica in Serie A. Forte rallentamento del Cagliari che era partito fortissimo e che adesso si ritrova senza vittorie dalla 14esima giornata: stiamo parlando del 2 dicembre scorso, 4-3 inflitto alla Sampdoria.

Dopo la Coppa Italia arriva il campionato: Inter e Cagliari tornano ad affrontarsi dopo pochi giorni dalla sfida che ha determinato il passaggio dei nerazzurri ai quarti di finale della competizione. Sarà questa la gara numero 40 a San Siro tra queste due formazioni, con il Cagliari che si è imposto in sole 7 circostanze. L'ultimo successo sardo non è però molto datato perché parliamo del 16 ottobre 2016 (1-2). Dopo di allora due affermazioni nerazzurre.

Inter in vetta, con Milan e Udinese nella classifica della gare chiuse senza prendere reti con 7. Ed è anche leader per quanto riguarda il numero di giocatori diversi che possono vantare almeno un gol in campionato: 14 (il Cagliari insegue a 12). 23 reti: questo il bottino realizzativo della formazione allenata da Conte nel primo tempo. Nessuna squadra di A ha fatto meglio, tant'è che se le partite fossero finite al 45' l'Inter sarebbe nettamente prima con dieci punti di vantaggio sulla Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

23 vittorie Inter

9 pareggi

7 vittorie Cagliari

76 gol fatti Inter

40 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1964/1965 Serie A Inter vs Cagliari 3-0



L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Inter vs Cagliari 2-0