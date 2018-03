Sulla ruota di Juventus-Atalanta spuntano i numeri 26 e 30

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventisei, come gli scontri diretti in campionato con i bianconeri a punti.

Trenta, come le sfide di Serie A con la Vecchia Signora capace di segnare almeno una rete.

Per presentare Juventus-Atalanta, e per rendere tangibile il grado di difficoltà che attende gli orobici, sono sufficienti un paio di valori che emergono dai più recenti precedenti fra i due club. Fra l’altro senza prendere in considerazione il fattore casa.

Perché se così fosse per rintracciare un segno 2 in schedina dovremmo scomodare gli almanacchi dello scorso millennio, quando nel 1989-1990 i bergamaschi si imposero col minimo scarto, 0-1.

Allo Stadium, Berisha (che all’andata sventò un rigore a Dybala) e compagni si confronteranno contemporaneamente col miglior attacco, 62 centri di cui 30 fra le mura amiche, e la miglior difesa, 15 gol incassati di cui 4 davanti al proprio pubblico, del campionato. Non solo. Perché Buffon, oppure Szczesny, hanno raccolto per l’ultima volta una palla nella rete alle loro spalle il 5 novembre 2017: domenica saranno trascorsi 113 giorni.

La squadra di Gasperini fuori casa sembra giocare con la bilancia… 4 vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte, 16 gol fatti e incassati. Insomma, un equilibrio perfetto. Trovato però nella seconda parte di questa stagione, perché dopo l’ultimo KO in casa dell’Inter, 19 ottobre 2017, lontano dall’Atleti Azzurri d’Italia ha sempre fatto punti.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

55 incontri disputati

37 vittorie Juventus

14 pareggi

4 vittorie Atalanta

111 gol fatti Juventus

36 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 5-0, 17° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 3-1, 15° giornata 2016/2017