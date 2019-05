Tabù neroverde per il Frosinone

© foto di Giacomo Morini

Quella in programma domenica pomeriggio sarà la decima sfida in campionato fra i neroverdi del Sassuolo e i giallazzurri del Frosinone.

Il bilancio dei precedenti 9 scontri diretti fra Serie A e cadetteria vede gli emiliani in netto vantaggio sui ciociari con 6 vittorie e 3 segni X, 20 gol marcati e 10 incassati.

Dai 4 Sassuolo-Frosinone già disputati sono emersi 4 punteggi differenti. Soprattutto è una sfida che ha riservato agli spettatori una scorpacciata di marcature, ben 17, per una media di poco superiore ai 4 per match.

Per i ragazzi di Baroni si tratta dell’ultimissima spiaggia. Ma fare punti potrebbe non bastare, dipenderà anche da quanto avverrà sui campi dove saranno impegnate le altre pericolanti.

Sassuolo in serie positiva da 5 turni e col morale a mille dopo il colpo esterno in casa della Fiorentina nel posticipo del lunedì sera.

Frosinone in caduta libera dalla 32esima giornata in poi: zero punti raccolti a causa dei KO rimediati da Inter, Cagliari, Napoli.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Sassuolo

2 pareggi

0 vittorie Frosinone

10 gol fatti Sassuolo

7 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Frosinone 2-2, 18° giornata 2015/2016