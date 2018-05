Ternana-Foggia è sfida fra super attacchi

© foto di Federico Gaetano

Ternana-Foggia è sfida che in cadetteria mancava da circa quarant’anni e le premesse per uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi ci sono tutte.

Perché al Liberati saranno di fronte il quinto, quello delle Fere, ed il terzo, quello dei Satanelli, miglior attacco della Serie B. A nessuno dei due club converrà accontentarsi del pareggio. Gli umbri sono alla ricerca di punti salvezza. I pugliesi di quelli utili a sognare ancora i playoff promozione.

Non fosse sufficiente tutto ciò… i più recenti 4 scontri diretti nei campionati di Lega Pro, fra il 2008-2009 e il 2011-2012, hanno visto entrambe le squadre in gol per una media di 4 reti ogni novanta minuti.

I rossoverdi vengono da 2 vittorie di fila e fra le mura amiche sono in serie positiva da 3 gare: 5-1 sul Cittadella; 0-0 col Frosinone; 2-1 sulla Cremonese. I rossoneri di successi in serie ne contano 3 e nell’ultimo impegno lontano dalla Zaccheria hanno trovato un 4-0 sulla Cremonese. Soprattutto fuori casa non hanno mezze misure: 8 vittorie e 7 sconfitte con solo 2 segni X (a settembre e ottobre dello scorso anno).

Curiosità storico-statistica: su 15 sfide fra B e C il Foggia conta una sola affermazione in casa della Ternana, proprio alla 36esima giornata di un campionato di cadetteria, era la stagione 1969-1970 e la sfida terminò col punteggio di 0-2.

CONFRONTI DIRETTI A TERNI (SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

8 vittorie Ternana

6 pareggi

1 vittoria Foggia

25 gol fatti Ternana

14 gol fatti Foggia

PRIMA SFIDA A TERNI (SERIE B)

Ternana-Foggia 3-1, 12° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A TERNI (SERIE B)

Ternana-Foggia 1-1, 37° giornata 1978/1979