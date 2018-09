Terzo ciak fra De Zerbi e Ballardini

© foto di Insidefoto

Quello di domenica sarà il terzo incrocio fra Davide Ballardini, Genoa, e Roberto De Zerbi, Sassuolo.

I due precedenti risalgono allo scorso campionato di Serie A e a dettare legge fu il fattore casa: nel girone d’andata, al Ferraris, si impose il Genoa col punteggio di 1-0; in quello di ritorno, al Vigorito, ad avere la meglio fu il Benevento con lo stesso risultato, 1-0.

E così ci ritroviamo di fronte ad un bilancio in perfetto equilibrio, sia sul fronte dei risultati che su quello delle marcature.

Ma c’è un dato su tutti che desta un po’ di curiosità.

Nel 2013-2014 Bologna-Sassuolo fu 0-0. Nel 2016-2017, Palermo-Sassuolo terminò 0-1. Infine, nel 2017-2018 Genoa-Sassuolo è terminato 1-0.

Questi rappresentano le sfide fra Ballardini e i neroverdi in campionato. In tutte e tre le occasioni il mister originario di Ravenna giocava in casa. Stavolta, per la prima volta, si siederà invece sulla panchina riservata agli ospiti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E BALLARDINI IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

1 vittoria Ballardini

1 gol fatto squadre di De Zerbi

1 gol fatto squadre di Ballardini