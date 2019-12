Thereau e poi stop: la Lazio chiude la porta. Rigori? Squadre agli antipodi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davvero ottimo il momento che sta vivendo la Lazio. La squadra di Inzaghi non perde dalla quinta giornata e da allora ad oggi ha conquistato due pareggi e sei vittorie di cui cinque consecutive. In questo frangente solo la Juventus è andata meglio della Lazio con 22 punti racimolati contro 20. Cambio di panchina per l'Udinese tre giornate fa, con Gotti che da precario e pro tempore che si è trasformato in definitivo fino a giugno, al posto di Tudor. Con il suo nuovo tecnico la squadra friulana ha vinto una volta, un'altra ha pareggiato e un'altra ancora ha perso per un totale di 4 punti in 3 partite.

Lazio nettamente in vantaggio sull'Udinese negli scontri diretti all'Olimpico. Quattro vittorie consecutive per i biancocelesti che non subiscono un gol dalla compagine friulana dal 25 settembre 2014 (434 minuti di imbattibilità recuperi esclusi). L'ultimo centro ospite è firmato Thereau che andò a segno al 26' del primo tempo dando così alla sua squadra l'ultima vittoria nella Capitale (0-1).

Lazio e Lecce si stanno contendendo lo 'scudetto dei rigori a favore'. Entrambe le squadre hanno avuto 7 tiri dagli undici metri a proprio vantaggio ed entrambe ne hanno trasformati 5. Però i capitolini ne hanno avuti solo due a svantaggio contro i 6 dei salentini, per un delta (differenziale tra pro e contro) record di +5. A proposito di penalty, l'Udinese è ancora al palo: bianconeri e Sassuolo sono le uniche squadre della massima serie a non averne avuto nemmeno uno.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

23 vittorie Lazio

8 pareggi

11 vittorie Udinese

72 gol fatti Lazio

44 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1950/1951 Serie A Lazio vs Udinese 3-2

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Lazio vs Udinese 2-0