Torino, come passare da terzo a terzultimo in 45 minuti. La Roma...

Una sola sconfitta sul campo per la Roma di Fonseca in questa stagione. Ma in casa i giallorossi sono ancora imbattuti con tre vittorie e due pareggi. Il Torino si presenta all'Olimpico avendo la peggior difesa di questo campionato. Però c'è anche da sottolineare che l'unico successo granata è stato ottenuto fuori casa contro il Genoa.

Con la vittoria ottenuta la scorsa stagione, il Toro ha posto fine ad una serie di nove successi consecutivi interni dei giallorossi nello scontro diretto. Il pareggio manca da diverso tempo ormai in Roma-Torino, esattamente dal 10 gennaio 1988.

Con i dati elaborati alla vigilia di questo turno c'è da dire che se le partite fossero finite al 45' il Torino sarebbe addirittura terzo in classifica (avete letto bene). La squadra allenata da Giampaolo ha perso la bellezza di 14 punti nei secondi tempi e da terza, si ritrova ad essere...terzultima. La Roma si scatena nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. In questo segmento di partita, la formazione giallorossa ha realizzato la bellezza di nove reti (nessun'altra come lei tra il 30' e il 45').

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

48 vittorie Roma

13 pareggi

14 vittorie Torino

142 gol fatti Roma

76 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Torino 3-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Torino 0-2