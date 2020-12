Torino: da pari merito con la Juventus ad ultima in classifica è un attimo

vedi letture

Una sola vittoria in dodici giornate, otto sconfitte delle quali tre consecutive, zero affermazioni e solamente due punti fatti tra le mura amiche. E ancora la peggior difesa del campionato di A con 30 gol al passivo e l'ultimo posto della graduatoria in coabitazione con il Crotone. Con questi numeri davvero negativi il Torino si appresta ad ospitare il Bologna. Nell'ultimo turno di campionato i rossoblu hanno ottenuto il primo pareggio della loro stagione contro lo Spezia, buttando però via la vittoria in zona recupero fallendo un calcio di rigore con Barrow.

Quattro vittorie del Torino nelle ultime cinque gare giocate in Piemonte contro il Bologna. Ampliando lo sguardo siamo a 32 successi granata contro i 10 rossoblu. Il pareggio come risultato ritardatario in questa sfida perché non si verifica dall'1-1 del 10 maggio 2009.

Solo una volta Torino e Bologna sono uscite dal campo con la loro porta imbattuta. Così come Genoa e Sampdoria del resto. Questo rappresenta un record negativo per l'attuale Serie A. il dato più clamoroso però riguarda i granata, i quali sono riusciti a perdere la bellezza di 14 punti nel corso dei secondi tempi. Se le partite fossero finite al 45', la squadra di Giampaolo sarebbe addirittura quarta a pari merito con la Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

32 vittorie Torino

21 pareggi

10 vittorei Bologna

102 gol fatti Torino

54 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Bologna 0-0

LA PRIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Bologna 1-0