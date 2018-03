Torino e Juventus, insieme 721 minuti senza subire gol. E lo 0-0...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus viene da 2 vittorie di fila nei derby di campionato in casa del Torino.

Nel 2015-2016 fu 1-4 con reti di Pogba, Khedira, Belotti su calcio di rigore e doppietta di Morata.

La passata stagione, 2016-2017, ecco un 1-3 targato Belotti, doppietta di Higuain e Pjanic.

Così la più recente affermazione dei granata è il 2-1 del 2014-2015 firmato dell’ex Quagliarella dopo che Darmian aveva annullato il vantaggio iniziale siglato da Pirlo.

A tardare è quindi il pareggio. Quello con gol non compare in schedina dal 2001-2002 quando fu 2-2. Quello a reti inviolate manca dallo 0-0 del 1999-2000.

Strano quest’ultimo dato, soprattutto se si considera che proprio il pareggio ad occhiali è il risultato più ricorrente nei derby Torino-Juventus di Serie A con le sue 12 presenze in 72 precedenti.

Probabilità che questo punteggio raggiunga la caps numero 13? Non poche.

Perché quella granata è difesa che in casa non subisce gol da ben 420 minuti, recuperi esclusi. L’ultimo a perforarla è stato Marek Hamsik nella vittoria per 3-1 del Napoli. Era la 17esima giornata, poi allo stadio Grande Torino sono arrivati 3 successi e 1 pareggio a porta inviolata.

Ma dall’altra parte Buffon e Szczesny hanno tirato giù la saracinesca nelle trasferte di campionato. L’imbattibilità ha toccato quota 301 minuti. Il più recente gol incassato porta la firma dell’ex Martin Caceres. Conseguenza di questa solidità difensiva sono le 6 vittorie esterne di fila.

Chiusura ricordando che Torino-Juventus sarà anche match fra chi ha raccolto più pari in campionato contro chi vanta contemporaneamente miglior attacco e miglior difesa.

CONFRONTI DIRETTI CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

72 incontri disputati

19 vittorie Torino

23 pareggi

30 vittorie Juventus

76 gol fatti Torino

100 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 0-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 1-3, 16° giornata 2016/2017