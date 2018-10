Torino-Frosinone, partita da rigori, doppiette, autogol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rigori, doppiette, autogol.

Non s’è fatta mancare nulla la prima (e unica) Torino-Frosinone di Serie A. Era la 20esima giornata del campionato 2015-2016, al triplice fischio finale il tabellone indicava un corposo 4-2. Penalty di Immobile a schiodare il risultato dallo 0-0, momentaneo pareggio di Sammarco, poi una doppietta di Belotti prima dell’intervallo per il tè. Di ritorno dagli spogliatoi ecco la rete nella porta sbagliata di Danilo Avelar a riaprire i giochi e prima del punto finale targato Benassi.

I precedenti totali in campionato fra le due squadre ammontano a 3.

Perché dobbiamo aggiungerci anche i due incroci in cadetteria: 2009-2010 e 2010-2011. Curiosamente i punteggi finali sono tutti differenti. Mai un bis prima d’oggi.

Non solo. Tutte e due le squadre in campo sono sempre andate in gol, tanto che la sfida viaggia ad una media superiore le 4 reti/match.

Buona notizia, quella appena data, per due club che nella A 2018-2019 occupano l’ultima, il Frosinone, e la 14esima, il Torino, posizione per gol messi segno.

I ciociari sono reduci da 5 KO di fila. L’unico punto raccolto fino ad oggi è arrivato proprio all’Olimpico Grande Torino. Era la seconda giornata e i giallazzurri ospitavano su campo neutro il Bologna.

I piemontesi hanno ritrovato in casa del Chievo quella vittoria che mancava dal terzo turno contro la Spal.

Chiudiamo con una particolarità dal fronte classifica perpetua.

Il Torino è a quota 899 vittorie nella Serie A con la formula del girone unico, 644 raccolte in casa dal 13 ottobre 1929 in poi, 255 in trasferta a cominciare dal 6 ottobre 1929.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Torino

0 pareggi

1 vittoria Frosinone

8 gol fatti Torino

5 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Frosinone 4-2, 20° giornata 2015/2016