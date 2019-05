Torino, il campo dell'Empoli è maledetto. Ma la porta granata...

© foto di Federico Gaetano

14 partite disputate a Empoli tra la formazione azzurra e il Torino e nessuna vittoria ottenuta dai granata. Un campo dove per il Toro è anche molto difficile segnare, visto che fin qui è andato a segno solamente 5 volte e per la bellezza di nove partite è uscito dal campo senza reti all'attivo.

L'Empoli ha vinto le ultime due gare giocate contro Fiorentina e Sampdoria e ha riacceso così le proprie residue speranze di salvezza. Il Torino invece è reduce da una lunga serie positiva: otto risultati utili consecutivi (quattro vittorie e quattro pareggi) e una sola partita persa nelle ultime 16 gare di campionato.

Il Torino ha effettuato il proprio salto di qualità in campionato cominciando a prendere poche reti. La squadra allenata da Mazzarri è terza nella classifica dei 'clean sheet' (incontri terminati senza subir gol) con 15, a due sole partite di distanza con l'Inter che è in vetta a quota 17. Situazione all'opposto per l'Empoli che è ultimo in questa speciale graduatoria, assieme al Chievo, con soli 5 clean sheet.

TUTTI I PRECEDENTI A EMPOLI (SERIE A E B)

6 vittorie Empoli

8 pareggi

0 vittorie Torino

15 gol fatti Empoli

5 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A EMPOLI

1986/1987 Serie A Empoli vs Torino 2-0

L'ULTIMA SFIDA A EMPOLI

2016/2017 Serie A Empoli vs Torino 1-1