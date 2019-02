Torino in lotta con la Fiorentina per il titolo di mister X. Udinese occhio ai rigori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino è a caccia di punti che servano per entrare in Europa, l'Udinese insegue la salvezza. Ma c'è un primo campanello d'allarme per i friulani: nelle ultime sette partite giocate in Piemonte, sono riusciti a segnare solo due volte, mentre sono rimasti a secco le altre cinque. Strano per una squadra che è stata comunque in grado di vincere 9 volte in casa del Toro a fronte delle 16 dei padroni di casa.

Il Torino, da quando è arrivato Mazzarri, è afflitto da pareggite. I granata stanno ingaggiando una gara all'ultimo pareggio con la Fiorentina: i viola in queste ore sono balzate al comando tra le squadre di A con 11 divisioni della posta, i granata inseguono con 10.

Scarso il contributo dalla panchina per Torino ed Udinese con un solo gol arrivato da chi è entrato a partita in corso. Un primato negativo condiviso con: Parma, Milan, Genoa e Chievo Verona. A proposito di primati negativi, i bianconeri friulani ne hanno un altro: sono la squadra ad aver avuto il maggior numero di rigori contro: 7 dall'inizio del campionato ad oggi.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

16 vittorie Torino

8 pareggi

9 vittorie Udinese

43 gol fatti Torino

27 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1950/1951 Serie A Torino vs Udinese 3-3

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Udinese 2-0