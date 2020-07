Torino, media punti con Longo fallimentare. Manca da tempo vittoria col Verona

vedi letture

Torino senza pareggi ormai da tempo. Nelle ultime nove partite i granata ne hanno vinte tre e perse sei. Da quando Longo ha preso il posto in panchina di Mazzarri, il Toro ha giocato 12 partite in campionato e lo score è di tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte. La media punti conseguita dal Torino col nuovo tecnico è di appena 0,55 punti a gara, ampiamente da retrocessione. Il Verona è stata a lungo in corsa per un posto in Europa. Da un po' di tempo ha mollato però gli ormeggi: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque apparizioni.

4 sole sono le affermazioni gialloblu nel capoluogo piemontese in 32 incontri. Ma paradossalmente il risultato che manca da più tempo è proprio la vittoria dei granata. L'ultima è del 19 novembre 2005 in B (2-1).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

15 vittorie Torino

13 pareggi

4 vittorie Hellas Verona

51 gol fatti Torino

34 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1957/1958 Serie A Torino vs Hellas Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Hellas Verona 2-2