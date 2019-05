Torino-Milan, sarà pareggio con almeno un rigore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sfida che potrebbe essere decisa dagli undici metri.

Perché nel corso degli ultimi 5 Torino-Milan di campionato, gli arbitri in campo hanno fischiato 5 calci di rigore.

A favore dei granata 2, entrambi falliti. Nel 2016-2017 Donnarumma stoppò la conclusione di Ljajic. La scorsa stagione Belotti calciò direttamente fuori dallo specchio della porta utile al gol (palo).

Per i rossoneri 3, tutti andati a segno.

A questi dati ‘storici’ possiamo poi aggiungerci quelli del campionato in corso.

La squadra di Mazzarri ha usufruito di 4 penalty, trasformandoli tutti in punto. Sirigu ha invece parato 2 dei 5 rigori fischiati contro i piemontesi (a Quagliarella e a De Paul).

Quella di Gattuso ha tirato per 3 volte dagli undici metri, fallendo solo in un’occasione… ma contro l’altra metà di Torino, quella bianconera. Mentre delle 3 massime punizioni subite, gli estremi difensori rossoneri ne hanno sventate zero.

Scritto ciò… i 72 precedenti con i piemontesi squadra di casa sorridono a questi ultimi, avanti per vittorie, 20-17, ma dietro per marcature, 90-95.

Negli ultimi 7 incroci hanno sempre trovato la via del gol entrambe le formazioni in campo. Anzi, le ultime 5 sfide sono terminate tutte col segno X. E Toro e Diavolo sono fra le compagini con più pareggi in questo campionato: 14 per i granata (ma solo 2 in casa), 11 per i rossoneri (ben 7 in trasferta). Senza scordare che i 3 risultati più ricorrenti al termine dei Torino-Milan di A sono: l’1-1 con 14 presenze, lo 0-0 con 11 caps, infine, il 2-2 comparso 8 volte.

Come terminò all’andata. Ma con un pareggio, “elementary, my dear Watson”. Uno 0-0 che ha portato a 22 le gare positive del Milan contro il Torino in campionato: 11 vittorie più 11 match chiusi in parità, senza distinguere fra casa o fuori.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

72 incontri disputati

20 vittorie Torino

35 pareggi

17 vittorie Milan

90 gol fatti Torino

95 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Milan 0-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Milan 1-1, 33° giornata 2017/2018