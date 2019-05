Torino-Sassuolo, clean sheet contro cooperativa del gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai un pareggio in campionato nei Torino-Sassuolo.

E’ vero, gli almanacchi ci raccontano di un 1-1. Ma non si trattava di regular season, bensì della semifinale d’andata dei play-off di cadetteria 2009-2010. Poi avrebbero avuto la meglio i granata per via del blitz esterno per 2-1.

Nelle ultime due stagioni c’è sempre scappato il segno 1 in schedina. Prima, al contrario, ecco un paio di segni 2.

Curiosamente da 5 sfide nel massimo torneo italiano sono usciti 5 risultati differenti.

Tornando all’attualità… il Torino viene da 7 risultati utili di fila. Eguagliata la miglior striscia di questa stagione. Non è da meno il Sassuolo che da 6 giornate fa punti.

Dando uno sguardo alle varie statistiche Torino-Sassuolo sarà la sfida fra la terza difesa per clean sheet totalizzati, ben 15 da Sirigu e compagni, e la miglior cooperativa del gol, 18 neroverdi a rete.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

4 vittorie Torino

1 pareggio

4 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Torino

11 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Sassuolo 2-0, 1° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Sassuolo 3-0, 2° giornata 2017/2018