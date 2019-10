Tre giornate e tanti marcatori diversi: il grande punto di forza del Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Lecce ha ottenuto i primi punti del suo campionato andando a vincere a sorpresa sul campo del Torino. Il Napoli invece è per il momento una squadra senza mezze misure con due vittorie e una sconfitta in Serie A.

Però la tradizione in Salento dice pari, nel senso che una partita su due tra Leccesi e partenopei si è chiusa con la divisione della posta (sette pari su 14 gare giocate e cinque di queste sette si sono chiuse sull'1-1). L'ultimo scontro in terra di Puglia risale al 25 aprile 2012, con gli azzurri usciti vincitori da Via del Mare per 2-0 grazie ai gol di Hamsik e Cavani.

Sono passate solo tre giornate di campionato ma il Napoli in questo breve lasso di tempo è riuscito a mandare a segno la bellezza di sei giocatori diversi (così come la Roma). Il Lecce è a quota due, venuti fuori tutti in una sola partita, quella col Toro già citata.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

4 vittorie Lecce

7 pareggi

3 vittorie Napoli

15 gol fatti Lecce

13 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1948/1949 Serie B Lecce vs Napoli 2-3

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie A Lecce vs Napoli 0-2