Tre rigori sbagliati in un solo match! Dura scordare l'ultimo precedente

Il punteggio più ricorrente al termine dei ChievoVerona-Empoli di campionato? E’ il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, che, escludendo i tempi supplementari dell’ultimo play-off, è comparso per 6 volte in 18 match.

A proposito di play-off…

La gara di qualche mese fa rischia di passare alla storia come la partita degli sprechi, soprattutto dagli undici metri. Furono, infatti, 3 i calci di rigore falliti dalle due squadre: uno dai padroni di casa (Brignoli stoppò Djordjevic), due dagli ospiti (Semper sventò il tiro di Ciciretti, mentre La Mantia calciò alto).

A riprova dell’incertezza che aleggia sui ChievoVerona-Empoli ricordiamo che in 18 incontri disputati per 4 volte si sono imposti i padroni di casa (l’ultima nel 2016-2017, 4-0 in Serie A: Inglese, Pellissier, Birsa, Cesar), in 12 occasioni è stato pareggio, per 2 volte hanno esultato gli ospiti (la più recente nel 1996-1997 in cadetteria, 0-1 con Esposito man of the match e a fine torneo la promozione in Serie A).

Al Bentegodi i toscani ci arriveranno da primi in classifica dopo aver sorpassato la Salernitana grazie ai risultati del turno infrasettimanale. Gli azzurri vengono da una striscia di 6 gare consecutive a punti. I gialloblù all’indomani del KO di Frosinone hanno messo assieme quattro punti negli ultimi centottanta minuti di campionato, mantenendo anche la propria porta inviolata.

A dividere i due club in classifica sono 7 punti, ma i clivensi devono ancora recuperare un match.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

4 vittorie ChievoVerona

12 pareggi

2 vittorie Empoli

17 gol fatti ChievoVerona

18 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Empoli 0-1, 31° giornata 1996/1997

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Empoli 1-1 (dopo i tempi supplementari), play-off 2019/2020