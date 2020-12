Trenta candeline per una sfida che è in Serie A dagli anni Cinquanta

Trentesimo Verona-Inter di Serie A.

Il risultato fino a oggi più ricorrente è l’1-2 comparso per il momento già 5 volte. La più recente nel 2017-2018: Borja Valero al 36’, Pazzini al 59’, Perisic al 67’.

Avvisaglia di un bilancio dei precedenti che strizza l’occhio ai nerazzurri, avanti per numero di vittorie raccolte, 15-4, e gol marcati, 47-27. Mentre i pareggi ammontano a 10.

Non solo.

Gli ospiti fanno punti al Bentegodi dall’annata 1996-1997, 6 successi e 3 pareggi, con 20 reti marcate e 9 incassate. Se poi buttiamo uno sguardo anche agli Inter-Verona e li sommiamo ai dati appena raccontati, ecco che questo cammino s’allunga a 14 successi e 4 segni X, 42 gol all’attivo contro 15 al passivo.

E così l’ultimo successo in ordine di tempo dei gialloblù è del 1991-1992, a Verona, 1-0 al 20esimo turno, Rossi a metà del primo tempo.

La squadra di Juric viene dal pareggio di rigore a Firenze, 1-1. Prima c’era stato il KO interno con la Sampdoria. I tre punti tutti assieme, quindi, mancano dal 2-1 in casa della Lazio.

Quella di Conte nell’ultimo turno ha superato per 2-1 lo Spezia, piazzando così la sesta vittoria senza soluzione di continuità e il nono risultato utile dopo lo stop incassato nel derby dal Milan.

Conclusione dal fronte delle segnature: Verona con la seconda miglior difesa del torneo, solo 12 gol incassati fino a oggi (ma ben 5 nelle ultime 4 giornate); Inter con l’attacco più prolifico grazie a 32 centri e una serie gol che va avanti dal primo turno del campionato.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

29 incontri disputati

4 vittorie Hellas Verona

10 pareggi

15 vittorie Inter

27 gol fatti Hellas Verona

47 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Inter 2-4, 26° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Inter 2-2, 31° giornata 2019/2020