© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre vinte e tre perse nelle ultime sei gare: l'Udinese viaggia a targhe alterne senza dividere la posta con nessuno in quest'ultima fase di campionato. Tutto il contrario dell'Inter che invece si presenta a questo appuntamento avendo pareggiato le ultime tre partite e avendo diviso la posta in cinque delle ultime sette partite.

Il fattore campo non conta molto in Udinese-Inter; infatti i nerazzurri sono in vantaggio in fatto di vittorie sui padroni di casa. Nelle ultime sei sfide all'attuale Dacia Arena ci sono state cinque affermazioni milanesi e un pari. L'ultimo successo bianconero risale alla Befana del 2013 e fu un netto 3-0 con doppietta di Di Natale e gol di Muriel.

La vera cooperativa del gol in questo campionato è per ora quella di Conte: 14 marcatori diversi andati a segno fin qui. La formazione nerazzurra è formidabile nei primi tempi: se le partite finissero all'intervallo sarebbe nettamente in vantaggio sugli inseguitori con 47 punti contro i 38 della Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

15 pareggi

20 vittorie Inter

43 gol fatti Udinese

66 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Inter 1-3



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Inter 0-0