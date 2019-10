Udinese-Brescia passa per 2 spareggi: promozione e salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella storia degli Udinese-Brescia di campionato ricorrono ben due gare di spareggio.

La prima fu nella stagione di Serie C 1938-1939. Le due società dopo aver vinto i rispettivi gironi, l’A per i bianconeri, il C per i biancazzurri, si ritrovarono avversarie nel raggruppamento finale. Il 14 maggio 1939 fu 1-0 per i friulani.

Alla fine, comunque, entrambe le compagini salirono di categoria, in B.

La seconda è molto più recente: stagione 1992-1993.

Dopo 34 giornate di Serie A sono tre le squadre al 14esimo posto. Una prima scrematura fatta con lo strumento della classifica avulsa sancisce la retrocessione della Fiorentina. Udinese e Brescia si affrontano sul neutro di Bologna il 12 giugno 1993 per decretare chi si sarebbe salvato. E’ 3-1 per i bianconeri.

Conteggiando anche questi match, sono 25 i precedenti nei campionati professionistici italiani fra i due club. L’ago della bilancia pende verso le zebrette avanti per numero di vittorie, 11-6, e gol marcati, 33-27. Senza appello, poi, il resoconto degli Udinese-Brescia in Serie A: 6 segni “1”, 4 pareggi, 1 segno “2”.

L’incrocio mancava dal campionato 2010-2011.

Abbastanza semplice rintracciare le ultime volte: il pareggio, ad occhiali, vale a dire lo 0-0, arrivò proprio in occasione del più recente testa a testa; la vittoria dei padroni di casa risale al 2003-2004, 4-3; mentre il successo esterno è del 2004-2005, 1-2.

Da segnalare l’identico percorso fatto dalle squadre di mister Tudor e coach Corini in questo avvio di stagione: tre punti all’esordio e poi 2 KO senza soluzione di continuità.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

25 incontri disputati

11 vittorie Udinese

8 pareggi

6 vittorie Brescia

33 gol fatti Udinese

27 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Brescia 0-0, 12° giornata 1980/1981

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Brescia 0-0, 26° giornata 2010/2011

* Comprese le gare di spareggio nei campionati 1938/1939 e 1992/1993.