Udinese, che tragedia i rigori! Inter, obiettivo i clean sheet della Juve

Da cinque sfide è un monologo a tinte nerazzurre. Da quattro si alternano gli stessi risultati.

L’1-2 ha fatto la sua comparsa nelle stagioni 2014-2015 (Icardi su calcio di rigore, Di Natale, Podolski) e 2016-2017 (Jankto, doppietta di Perisic), lo 0-4 nei campionati 2015-2016 (Icardi, Jovetic, Icardi, Brozovic) e 2017-2018 (Ranocchia, Rafinha, Icardi, Borja Valero).

Così il più recente successo dei giocatori di casa risulta il 3-0 messo a segno nel corso del 2012-2013, con doppietta di Di Natale intervallata dalla rete di Muriel.

E il pareggio che fine ha fatto?

L’ultimo è del 2007-2008, quando l’incrocio terminò col punteggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0. Dopo questa sfida ecco succedersi un totale di 10 successi, 2 in favore dei bianconeri, 8 per i nerazzurri con ben 34 marcature.

Se dovesse mantenere la porta di Handanovic (ex) inviolata, il Biscione raggiungerebbe la Juventus al primo posto della classifica per clean sheet. La squadra di Spalletti è, al momento, seconda a quota 15 match, uno in meno della Vecchia Signora (che però giocherà nel derby venerdì, con la possibilità quindi di allungare il vantaggio).

Focus sui calci di rigore.

Nessuno ne ha subiti quanti la squadra allenata da Tudor. Già 9 dall’avvio del campionato. Nell’ultimo quinquennio il record di penalty al passivo spetta al Benevento che, 2017-2018, se ne vide fischiare contro ben 13, in sostanza uno ogni tre giornate. Curiosamente le volte che De Paul è compagni si sono presentati sul dischetto degli undici metri per marcare un gol ammontano a 8, di più ne ha calciati soltanto la Sampdoria che è arrivata a quota 10 massime punizioni. Ma se di quelli contro 9 su 9 sono terminati in fondo alla rete, di quelli a favore solo 3 sono stati trasformati in punto e l’Udinese è la formazione con la percentuale realizzativa più bassa fra le venti di Serie A, solo 37,5%.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

45 incontri disputati

11 vittorie Udinese

14 pareggi

20 vittorie Inter

43 gol fatti Udinese

66 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Inter 1-3, 8° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Inter 0-4, 36° giornata 2017/2018