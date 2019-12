© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Ranieri in panchina le cose stanno andando leggermente meglio per la Sampdoria. I blucerchiati da quando l'allenatore romano ha preso la guida della squadra hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Anche l'Udinese non ha più lo stesso allenatore con il quale aveva iniziato il campionato e va avanti con Gotti, il vice che è diventato primo e che doveva essere il primo solo per una gara e invece...Con Gotti i friulani hanno vinto a Genova contro il Genoa e pareggiato in casa con la Spal.

39 partite giocate in casa della Sampdoria e l'Udinese ha fatto bottino pieno solamente in 5 circostanze. L'ultima volta il 10 dicembre 2012 (0-2). Dopo di allora la Samp ha vinto 4 volte e pareggiato 2 in casa coi bianconeri.

Udinese come Juventus e Inter. In fatto di clean sheet (partite chiuse senza subire reti) i friulani vanno forte, come le corazzate di questo campionato. Cinque partite con la porta inviolata e leadership in questa particolare classifica per queste tre squadre. La Sampdoria è invece l'unica squadra di A a non aver avuto assegnato nemmeno un rigore contro.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

21 vittorie Sampdoria

13 pareggi

5 vittorie Udinese

76 gol fatti Sampdoria

41 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1950/1951 Serie A Sampdoria vs Udinese 1-1



L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Sampdoria vs Udinese 4-0